Voyage en absurdie – Ionesco & Jarry Théâtre Le Fenouillet – 535 chemin du Fenouillet, 26160 St Gervais sur Roubion, 16 juin 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Les ateliers du Théâtre Le Fenouillet, nouvelle génération, ont vu le jour cette année. Les élèves des cours adultes et enfants vous présentent leurs travaux dans le théâtre de verdure du Fenouillet et en amont de ses incontournables Tréteaux..

2023-06-16 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-16 17:10:00. .

Théâtre Le Fenouillet – 535 chemin du Fenouillet, 26160 St Gervais sur Roubion

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The new generation of Le Fenouillet Theatre workshops was born this year. The students of the adult and children’s classes will present their work in the green theater of Le Fenouillet and before the inevitable Tréteaux.

Este año ha nacido la nueva generación de talleres de teatro de Le Fenouillet. Los alumnos de las clases de adultos e infantil presentan sus obras en el teatro verde de Le Fenouillet y ante los inevitables Tréteaux.

Die Workshops des Theaters Le Fenouillet, eine neue Generation, wurden in diesem Jahr ins Leben gerufen. Die Schüler der Erwachsenen- und Kinderkurse präsentieren Ihnen ihre Arbeiten im grünen Theater von Le Fenouillet und im Vorfeld der unumgänglichen Tréteaux.

