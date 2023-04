théatre: « Un riche, Trois Pauvres » de Calaferte Théâtre Le Fenouillet – 535 chemin du Fenouillet, 26160 St Gervais sur Roubion, 15 juin 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

« Un riche, Trois Pauvres » de Calaferte, une création 2023 du théâtre Le Fenouillet, en collaboration avec la Cie Les Arts Déclinés.

2023-06-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-15 21:45:00. EUR.

Théâtre Le Fenouillet – 535 chemin du Fenouillet, 26160 St Gervais sur Roubion

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Un riche, Trois Pauvres » by Calaferte, a 2023 creation of the Fenouillet theater, in collaboration with the Cie Les Arts Déclinés

« Un riche, Trois Pauvres » de Calaferte, una creación 2023 del teatro Fenouillet, en colaboración con la Cie Les Arts Déclinés

« Un riche, Trois Pauvres » von Calaferte, eine Kreation 2023 des Theaters Le Fenouillet, in Zusammenarbeit mit der Cie Les Arts Déclinés

Mise à jour le 2023-04-17 par Montélimar Tourisme Agglomération