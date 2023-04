« Molière & Vous ! » de Gaëtan Bayot Théâtre Le Fenouillet – 535 chemin du Fenouillet, 26160 St Gervais sur Roubion, 2 juin 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Gaëtan Bayot se lance le pari fou d’incarner seul tous les personnages de cette comédie de mœurs. Et c’est vous qui déciderez du thème de la pièce et des personnages en action. Un savant mélange de théâtre et d’improvisation vous attend !.

2023-06-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-02 21:50:00. EUR.

Théâtre Le Fenouillet – 535 chemin du Fenouillet, 26160 St Gervais sur Roubion

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gaëtan Bayot takes on the crazy challenge of playing all the characters in this comedy of manners. And it is you who will decide the theme of the play and the characters in action. A clever mix of theater and improvisation awaits you!

Gaëtan Bayot asume en solitario el loco reto de interpretar a todos los personajes de esta comedia costumbrista. Y será usted quien decida el tema de la obra y los personajes en acción. ¡Le espera una inteligente mezcla de teatro e improvisación!

Gaëtan Bayot geht die verrückte Wette ein, dass er alle Charaktere in dieser Mutter-Kind-Komödie allein verkörpert. Sie bestimmen das Thema des Stücks und die handelnden Personen. Eine gekonnte Mischung aus Theater und Improvisation erwartet Sie!

