Concert : Choral Albaz’Art 535 chemin du Fenouillet, 11 mai 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Le chœur amateur Albaz’ART parcourt les chants du monde et pioche dans des répertoires variés. Cette chorale est un voyage à la découverte de différentes langues et traditions : espagnole, créole, italienne, française, hébraïque….

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . EUR.

535 chemin du Fenouillet Théâtre du Fenouillet

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The amateur choir Albaz?ART travels through the songs of the world and picks from various repertoires. This choir is a journey to discover different languages and traditions: Spanish, Creole, Italian, French, Hebrew…

El coro de aficionados Albaz?ART viaja a través de las canciones del mundo y escoge entre varios repertorios. Este coro es un viaje para descubrir diferentes lenguas y tradiciones: español, criollo, italiano, francés, hebreo…

Der Amateurchor Albaz?ART singt Lieder aus aller Welt und greift dabei auf ein vielfältiges Repertoire zurück. Dieser Chor ist eine Reise zur Entdeckung verschiedener Sprachen und Traditionen: Spanisch, Kreolisch, Italienisch, Französisch, Hebräisch…

