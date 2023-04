Théâtre : Cirque (conte & mât chinois) Sage sauvage 535 chemin du Fenouillet, 4 mai 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Dans ce spectacle de cirque, mêlant conte et mât chinois, on voyage, on traverse désert et Méditerranée, on se libère de chaînes, on magnifie des blessures, on est marocain, français, subsaharien, colon et colonisé, esclave et bourreau..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 . EUR.

535 chemin du Fenouillet Théâtre du Fenouillet

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In this circus show, mixing storytelling and Chinese pole, we travel, we cross the desert and the Mediterranean, we free ourselves from chains, we magnify our wounds, we are Moroccan, French, sub-Saharan, colonist and colonized, slave and executioner.

En este espectáculo circense, mezcla de cuentacuentos y poste chino, viajamos, atravesamos el desierto y el Mediterráneo, nos liberamos de las cadenas, magnificamos nuestras heridas, somos marroquíes, franceses, subsaharianos, colonos y colonizados, esclavos y verdugos.

In diesem Zirkusspektakel, das Märchen und chinesischen Mast vermischt, reist man, durchquert Wüste und Mittelmeer, befreit sich von Ketten, verherrlicht Verletzungen, ist Marokkaner, Franzose, Subsahara, Kolonist und Kolonisierter, Sklave und Henker.

