BOURSE AUX JOUETS ET VIDE POUSSETTES Saint-Gervais-sur-Mare, 4 décembre 2023, Saint-Gervais-sur-Mare.

Saint-Gervais-sur-Mare,Hérault

Dimanche 10 décembre, l’association des parents d’élève de St Gervais sur mare

dans la cours de l’école.

Venez passer un moment chaleureux, vous réchauffer autour d’un café ou chocolat chaud, crêpes et gaufres seront proposées.

Vous pourrez même rencontrer le Père Noël

Informations : Cindy au 06 41 24 74 17 ou Marion 06 75 50 93 90.

2023-12-10 08:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie



On Sunday December 10, the St Gervais sur mare parents’ association

in the school playground.

Come and warm up with a cup of coffee or hot chocolate, pancakes and waffles.

You can even meet Santa Claus

Information: Cindy on 06 41 24 74 17 or Marion 06 75 50 93 90

El domingo 10 de diciembre, la asociación de padres de St Gervais sur mare

en el patio del colegio.

Venga a pasar un momento cálido tomando una taza de café o chocolate caliente, con tortitas y gofres en oferta.

Incluso podrás conocer a Papá Noel

Información: Cindy en el 06 41 24 74 17 o Marion en el 06 75 50 93 90

Am Sonntag, den 10. Dezember, lud die Elternvereinigung von St. Gervais sur mare

im Innenhof der Schule statt.

Kommen Sie und verbringen Sie einen gemütlichen Moment, wärmen Sie sich bei einem Kaffee oder einer heißen Schokolade auf, Crêpes und Waffeln werden angeboten.

Sie können sogar den Weihnachtsmann treffen

Informationen: Cindy 06 41 24 74 17 oder Marion 06 75 50 93 90

Mise à jour le 2023-11-30 par OT DU GRAND ORB