Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Artifices » de la compagnie Areski. Avec Artifices, tout est fait pour imaginer autrement nos objets du quotidien ! Vendredi 1 décembre, 18h30 1

http://www.le-pivo.fr

Point de rencontre entre arts plastiques et spectacle vivant, Artifices a pour fil rouge l’acte créatif . Le public est invité à s’immerger dans une aventure artistique et à prendre part à une traversée récréative de « l’art avec un grand tas » ! Entre de brèves performances artistiques comme un concerto pour feuilles et ciseaux, et des installations évolutives comme un mannequin au chapeau sans tête, chaque escale sera l’occasion de découvertes insolites. Avec beaucoup de poésie, tout est fait pour imaginer autrement nos objets du quotidien.

Dans Artifices, la Compagnie Areski développe un langage pluridisciplinaire où la manipulation d’objets, de marionnettes, et de formes animées, se conjugue avec des arts du mouvement, tout en évoquant la fragilité des êtres et des matières et célébrant l’importance du lien aux autres.

Installation et théâtre d’objets

Durée : 45 minutes

A partir de 8 ans

Salle communale 10 rue des Garennes, Saint Gervais Saint-Gervais 95420 Val-d’Oise