Stand MSA à la Foire de Saint-Gervais (74) Saint-Gervais Passy, 15 octobre 2023, Passy.

Stand MSA à la Foire de Saint-Gervais (74) Dimanche 15 octobre, 09h00 Saint-Gervais

Les équipes et élus MSA du territoire Faucigny Mont-Blanc seront présents à la Foire de Saint-Gervais avec un vélo smoothie. Le principe : faire soi-même son smoothie en quelques coups de pédales. Venez les rencontrer sur le stand MSA lors de cet événement incontournable des agriculteurs et des passionnés du terroir de la région.

En savoir plus

Saint-Gervais Saint-Gervais 74190 Passy 74190 Marlioz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/44eme-foire-agricole-saint-gervais-les-bains#SectionInfos-Ouverture »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00