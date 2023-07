Parcours habitat et mobilité Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Catégories d’Évènement: Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Vienne Parcours habitat et mobilité Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, 9 octobre 2023, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Parcours habitat et mobilité Lundi 9 octobre, 14h00 Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers gratuit Parcours habitat et mobilité

Visite libre au départ de la Maison des associations, 1 avenue Jules Edouard Ménard de Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers à partir de 14h le 09/10/2023 Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers 1 avenue jules edouard ménard Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549370778 »}, {« type »: « email », « value »: « charteautonomie86@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T14:00:00+02:00 – 2023-10-09T17:00:00+02:00

2023-10-09T14:00:00+02:00 – 2023-10-09T17:00:00+02:00 habitat autonomie Détails Catégories d’Évènement: Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Vienne Autres Lieu Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers Adresse 1 avenue jules edouard ménard Ville Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Departement Vienne Lieu Ville Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gervais-les-trois-clochers/