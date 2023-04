Sporting Hockey Club- Agenda des matchs 67 impasse de la Cascade, 29 avril 2023, Saint-Gervais-les-Bains.

Tout les matchs à venir du Sporting Club Saint-Gervais !



Finale de championnat de France U15 – 4 équipes (qui seront connues dimanche 23 avril au soir à l’issu des 1/2 finales) – 2 matchs/jour.

2023-04-29 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:45:00. .

67 impasse de la Cascade Patinoire de Saint-Gervais

Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



All the upcoming games of Sporting Club Saint-Gervais !



Final of the French U15 championship – 4 teams (which will be known on Sunday 23rd April in the evening after the 1/2 finals) – 2 games/day

¡Todos los próximos partidos del Sporting Club Saint-Gervais !



Final del campeonato de Francia U15 – 4 equipos (se conocerá el domingo 23 de abril por la tarde después de las semifinales) – 2 partidos/día

Alle anstehenden Spiele von Sporting Club Saint-Gervais!



Finale der französischen U15-Meisterschaft – 4 Mannschaften (die am Sonntag, den 23. April abends nach den Halbfinalspielen feststehen) – 2 Spiele/Tag

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc