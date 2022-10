Concert Cj Express Le Grand Café Saint-Gervais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Gervais

Concert Cj Express Le Grand Café, 15 octobre 2022 19:30, Saint-Gervais. Samedi 15 octobre, 19h30 Sur place Entrée gratuite 09 52 97 74 64

Concert de Musiques Cajun et Blue Grass Concert au Grand café de Casteljaloux avec le groupe Cj Express ( Musique Cajun et Blue Grass ) http://www.cjexpress.fr/ dès 19h30, organisé par Musick à l’Avance et le Grand café dans le cadre de l’échange Musique contre Nourriture …Entrée gratuite, réservation des repas vivement conseillée au 09 52 97 74 64 Le Grand Café place Gambetta CASTELJALOUX 47700 Saint-Gervais Lot-et-Garonne samedi 15 octobre – 19h30 à 23h30

Détails Heure : 19:30 - 23:30

