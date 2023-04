Festival « Croches en choeur » Salle polyvalente, 22 septembre 2023, Saint-Gervais.

Croches en Chœur est le grand Festival Annuel de Chorales de Saint Gervais. Depuis 14 ans déjà, des vedettes renommées se sont ainsi produites dans notre petite commune : Charles Dumont, Françis Lalanne, Nicoletta, Nicole Croisille, Natasha St-Pier, Les Stentors, Hélène Segara. De nombreuses chorales ont déjà eu l’occasion de nous accompagner dans ces aventures : elles proposent tout le week-end des prestations et des styles musicaux variés.

Toutes regroupées en un « méga chœur » de plus de 350 choristes, elles accompagneront Didier Barbelivien pour le concert de clôture du dimanche à 20h. Ce sont des dizaines de bénévoles et d’habitants de la commune qui participent à cette aventure, pour organiser, installer, héberger, restaurer les choristes pendant 3 jours et accueillir au mieux les 1 500 spectateurs qui viendront assister aux concerts..

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-24 . .

Salle polyvalente

Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Croches en Ch?ur is the great Annual Festival of Choirs of Saint Gervais. For 14 years now, famous stars have performed in our little town: Charles Dumont, Françis Lalanne, Nicoletta, Nicole Croisille, Natasha St-Pier, Les Stentors, Hélène Segara. Many choirs have already had the opportunity to accompany us in these adventures: they offer all weekend performances and various musical styles.

All grouped in a « mega choir » of more than 350 choristers, they will accompany Didier Barbelivien for the closing concert on Sunday at 8 pm. Dozens of volunteers and inhabitants of the town are participating in this adventure, to organize, install, accommodate, and restore the choristers during 3 days and welcome the 1 500 spectators who will come to attend the concerts.

Croches en Ch?ur es el gran Festival Anual de Coros de Saint Gervais. Desde hace 14 años, famosas estrellas han actuado en nuestra pequeña ciudad: Charles Dumont, Françis Lalanne, Nicoletta, Nicole Croisille, Natasha St-Pier, Les Stentors, Hélène Segara. Muchos coros ya han tenido la oportunidad de acompañarnos en estas aventuras: ofrecerán una gran variedad de actuaciones y estilos musicales a lo largo del fin de semana.

Todos agrupados en un « megacoro » de más de 350 cantantes, acompañarán a Didier Barbelivien en el concierto de clausura, el domingo a las 20:00 horas. Decenas de voluntarios y vecinos de la ciudad participan en esta aventura para organizar, montar, alojar y atender a los coristas durante 3 días y acoger a los 1.500 espectadores que acudirán a presenciar los conciertos.

Croches en Ch?ur ist das große jährliche Chorfestival von Saint Gervais. Bereits seit 14 Jahren treten renommierte Stars in unserer kleinen Gemeinde auf: Charles Dumont, Françis Lalanne, Nicoletta, Nicole Croisille, Natasha St-Pier, Les Stentors, Hélène Segara. Zahlreiche Chöre hatten bereits die Gelegenheit, uns bei diesen Abenteuern zu begleiten: Sie bieten das ganze Wochenende über verschiedene Darbietungen und Musikstile an.

Sie sind alle in einem « Mega-Chor » mit mehr als 350 Sängern vereint und werden Didier Barbelivien beim Abschlusskonzert am Sonntag um 20 Uhr begleiten. Dutzende Freiwillige und Einwohner der Gemeinde beteiligen sich an diesem Abenteuer, um die Choristen drei Tage lang zu organisieren, aufzustellen, zu beherbergen und zu verpflegen und die 1500 Zuschauer, die die Konzerte besuchen werden, bestmöglich zu empfangen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme