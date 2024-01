Concert Haendel par le Cantus Laetus de Genève Saint-Gervais Genève Genève, samedi 27 avril 2024.

Concert Haendel par le Cantus Laetus de Genève Dixit Dominus et autres œuvres de Haendel pour chœur, orchestre, solistes et orgue au temple Saint-Gervais. 27 et 28 avril Saint-Gervais Genève CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T17:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:30:00+02:00

Cantus Laetus de Genève

Lien vers la billeterie depuis notre site web

Programme

Chandos anthem 6 As Pants the Hart

Concerto pour orgue Op.4 No. 4 avec l’Alleluia pour chœur

Dixit Dominus

Distribution

Soprano 1 Alexandrine Lerouge-Monnot

Soprano 2 Caroline Guentenspenger

Alto Valérie Pellegrini

Ténor David Ferreira

Basse Geoffroy Perruchoud

Paul Goussot orgue

Ensemble Baroque du Léman

Direction

Natacha Casagrande

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève +41 22 908 20 00 [{« type »: « link », « value »: « https://cantus.ch/ »}] https://cantus.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/saint-gervais-geneve/

Ami du Cantus