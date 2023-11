AU BOUT DU COULOIR, LA MER Saint-Gervais Genève Genève, 21 novembre 2023, Genève.

AU BOUT DU COULOIR, LA MER Mardi 21 novembre, 19h00 Saint-Gervais Genève Billet de 10.- à 30.- CHF

Au bout du couloir, la mer questionne la Mort, avec un grand M. Pas la mort d’une personne proche : le rapport à la mort de notre société, à nos mort·x·es, nos absences. Nos vivant·x·es.

Dans une prison américaine, un condamné à mort écoute la radio. Sur les ondes, les voix d’auditeur·x·rices lui adressent un dernier message. S’ouvre alors un nouvel espace, où le temps est suspendu. Car c’est bien de ça dont il est question : du geste de parler à quelqu’un qui s’en va, du silence qui suit. Et de la Vie.

Loin de tenir un discours pesant, Au bout du couloir, la mer aborde des thématiques difficiles avec légèreté et éclat. Un spectacle lumineux.

Artiste suisse incontournable, Karelle Ménine (CH) signe la mise en scène et le texte d’Au bout du couloir, la mer. Incarné par la comédienne Mélina Martin (CH), le texte se déploie sur scène avec la danse de Marthe Krummenacher (CH) et la musique de Viva Sanchez (CH), trois artistes majeures de la scène genevoise et internationale.

Mise en scène Karelle Ménine

Texte Karelle Ménine, l’équipe de création

Interprètes Marthe Krummenacher (danse), Mélina Martin (jeu), Viva Sanchez (musique)

Composition musicale Viva Sanchez

Lumière Jonathan O’Hear

Régie son David Poissonnier

Dramaturgie Karelle Ménine

Production Fatrasproduction Cie

Coproduction Théâtre St Gervais, Festival Les Créatives

Remerciements à tous les membres de la Fatrasproduction Cie

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève +41 22 908 20 00 [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/EBHDAf3YhA/events/1044975/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/saint-gervais-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T20:00:00+01:00

DR