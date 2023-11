La Force de la Farce Saint-Gervais Genève Genève, 16 novembre 2023, Genève.

La Force de la Farce 16 – 18 novembre Saint-Gervais Genève De CHF 0.- à CHF 30.- (tarif plein)

Quand l’humanité semble se précipiter dans l’oubli, Patrice, un humoriste raté, se consacre à une nouvelle mission : élaborer la référence biblique de l’humour interstellaire, pour la propulser dans l’espace.

Avec l’aide précieuse de « Mich-L », première intelligence artificielle, le nouveau Dieu du comique s’adonne corps et âme à la conception de cet ouvrage aussi novateur que subjectif. François Herpeux, agitateur comique, nous livre une pièce on ne peut plus alignée à son sujet: puissamment désopilante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:10:00+01:00

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:10:00+01:00

François Herpeux