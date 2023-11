STAND-UP, LA GOUAILLE Saint-Gervais Genève Genève, 15 novembre 2023, Genève.

STAND-UP, LA GOUAILLE Mercredi 15 novembre, 20h00 Saint-Gervais Genève Gratuit, sur réservation

Les Créatives s’associent à La Gouaille (CH) pour une soirée stand-up bouillonnante à la Réplique. Six humoristes se succèderont sous les feux des projecteurs pour notre plus grand bonheur. L’occasion de rire des tracas du quotidien tout en profitant d’une petite restauration simple et gourmande.

À ne manquer sous aucun prétexte !

En collaboration avec le Théâtre Saint-Gervais.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève +41 22 908 20 00 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/stand-up-la-replique »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/saint-gervais-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:00:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00

Studio BAD