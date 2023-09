Formation « Sentinelle au repérage de la crise suicidaire » – Saint Gervais d’Auvergne Saint Gervais d’Auvergne Saint-Gervais-d’Auvergne, 19 octobre 2023, Saint-Gervais-d'Auvergne.

Formation « Sentinelle au repérage de la crise suicidaire » – Saint Gervais d’Auvergne Jeudi 19 octobre, 09h00 Saint Gervais d’Auvergne

Le plan interministériel de prévention du mal-être agricole confie aux MSA le rôle de former, de déployer et d’animer les réseaux de sentinelles du monde agricole.

Cette formation vise à renforcer les habiletés et dispositions spontanées des participants pour repérer les signes d’alerte d’un risque suicidaire et orienter les personnes vers les ressources d’évaluation et/ou de soin adaptées.

Cette formation de deux jours, organisée par l’IREPS sera animée par le Docteur Pascal SOUPLET, médecin du Travail et Aurélie LANTRADE, psychologue clinicienne.

Le nombre de places par session étant limité, inscriptions avant le vendredi 29 septembre 2023 par mail preventionmaletre.blf@auvergne.msa.fr ou par téléphone auprès de M Fabrice PENOT 04 70 35 36 77 ou Mme Christine COURTHEIX 04 73 43 75 19.

Saint Gervais d’Auvergne Saint Gervais d’auvergne Saint-Gervais-d’Auvergne 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:preventionmaletre.blf@auvergne.msa.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

