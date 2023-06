Saint-Germain : un jeu de piste en plein air à Paris Quartier Saint Germain Paris, 6 janvier 2023, Paris.

Du vendredi 06 janvier 2023 au dimanche 24 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant A partir de 14€

Envie de (re)découvrir Paris sous un nouvel angle ?

Foxtrail est un jeu de piste conçu pour les groupes d’amis, les familles, et les groupes en tout genre, où la ville devient votre terrain de jeu.

Le renard futé vous guide a travers le très chic Saint-Germain-Des-Près, le long de ruelles étroites typiques de ce célèbre quartier jusqu’à la Rive Droite. Il a été repéré dans une église, un musée et même dans un atelier de cuisine.

Lancer vous sur cet itinéraire en résolvant des énigmes originales et en suivant les traces du renard dissimulées un peu partout. Pour y parvenir, vous devrez faire preuve d’intelligence et de rapidité, mais aussi travailler en équipe !

2h d’activité en plein air

Découvrez le coeur de Paris

Des indices interactifs cachés dans des endroits secrets

Jouez à votre rythme et profiter pleinement des lieux et recoins inexplorés de la ville

En français ou en anglais

Foxtrail est un jeu de piste insolite qui peut être décrit comme une chasse au trésor ou une balade touristique dans Paris. Remonterez la piste du renard en fuite dans les rues de Paris grâce à des indices interactifs, des codes à déchiffrer et des messages cachés

Par équipe de 2 à 6 personnes et à l’aide d’instructions imprimées, vous trouverez des installations permanentes alliant technologie et créativité cachées dans Paris par le petit renard. Elles sont l’occasion de relever des défis originaux en vous amusant. Les indices demandent à la fois de la réflexion et un travail d’équipe, à la manière d’un jeu d’évasion.

Infos & réservation sur : https://foxtrail.fr/

Possibilité de privatiser pour une sortie scolaire, un anniversaire, un EVJF/EVG, ou votre prochain team building !

Les jeux de piste Foxtrail sont accessibles à tous dès 7 ans.

Tous les jours de 10h00 à 17h00.

Nos jeux de piste autonomes sont d’excellentes manières de voir et de découvrir Paris en seulement quelques heures. Les touristes vivront une expérience amusante et originale, bien différente de celle d’une visite guidée traditionnelle, tandis que les Parisiens seront tout aussi surpris par cette aventure. Et pour vraiment savoir de quoi il retourne, lancez-vous et partez à la poursuite du renard.

Quartier Saint Germain 3 Place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris

Contact : https://foxtrail.fr 0636101403 contact@foxtrail.fr https://www.facebook.com/Foxtrail.fr https://www.facebook.com/Foxtrail.fr https://foxtrail.fr