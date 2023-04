Festival Musiques et Vignes en Confluence, 8 juillet 2023, Saint-Germain-sur-Vienne Saint-Germain-sur-Vienne.

Festival Musiques et Vignes en Confluence

2023-07-08 – 2023-07-09

Indre-et-Loire

Musiques et Vignes en Confluence a été créé en 2022 par le violoniste Bernard Zinck afin de célébrer le mariage de la musique de chambre et des vignobles du Val de Loire. La volonté du festival est de promouvoir le patrimoine ligérien à la frontière entre la Touraine et l’Anjou, dans l’écrin magique que représente la confluence de la Loire et de la Vienne, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Cet été, notre festival s’agrandit : 4 concerts/dégustations, 2 lieux de concerts, 9 artistes invités venants de France, du Brésil et des États-Unis. Retrouvez-nous en l’église Saint Germain et au Château du Petit Thouars (15 juillet) pour quatre concerts de musique de chambre suivis de dégustation/vente de vins locaux par les producteurs.

https://www.musiquesetvignes.com/

