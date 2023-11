Portes ouvertes au Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne, 2 décembre 2023, Saint-Germain-sur-Vienne.

Saint-Germain-sur-Vienne,Indre-et-Loire

Découvrez le Château du Petit Thouars lors des portes ouvertes. Profitez des différents vins du domaine, des produits artisanaux, visitez la cave… Un week-end sous le signe de la gourmandise !.

Samedi 2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover Château du Petit Thouars during our open house. Sample the estate’s wines and artisanal products, visit the cellar… A gourmet weekend!

Descubra el Château du Petit Thouars durante nuestras jornadas de puertas abiertas. Deguste los vinos y productos artesanales de la finca, visite la bodega… Un fin de semana para saborear

Entdecken Sie das Château du Petit Thouars beim Tag der offenen Tür. Genießen Sie die verschiedenen Weine des Weinguts, die handwerklichen Produkte, besuchen Sie den Weinkeller… Ein Wochenende im Zeichen der Gaumenfreuden!

Mise à jour le 2023-11-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme