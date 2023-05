7 dégustations, 7 lieux insolites: Château du Petit Thouars à St Germain sur Vienne Route de la Chaussée, 20 juillet 2023, Saint-Germain-sur-Vienne.

Venez découvrir le Château du Petit Thouars, propriété de la famille du Petit Thouars depuis 1636 et ses vignobles. Une dégustation commentée mettra à l’honneur les vins AOC Chinon et Touraine ainsi qu’une sélection de produits du terroir. Réservation uniquement en ligne ou au 02 47 45 44 40..

Jeudi 2023-07-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-20 21:00:00. 25 EUR.

Route de la Chaussée

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover the Château du Petit Thouars, property of the Petit Thouars family since 1636 and its vineyards. A commented tasting will highlight the AOC Chinon and Touraine wines as well as a selection of local products. Reservation only on line or at 02 47 45 44 40.

Venga a descubrir el Château du Petit Thouars, propiedad de la familia Petit Thouars desde 1636, y sus viñedos. Una degustación comentada pondrá de relieve los vinos AOC Chinon y Touraine, así como una selección de productos locales. Reserva previa en línea o en el 02 47 45 44 40.

Entdecken Sie das Château du Petit Thouars, das sich seit 1636 im Besitz der Familie du Petit Thouars befindet, und seine Weinberge. Bei einer kommentierten Weinprobe werden die AOC-Weine Chinon und Touraine sowie eine Auswahl an regionalen Produkten geehrt. Reservierungen nur online oder unter 02 47 45 44 40.

