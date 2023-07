Concerts et dégustations de vins Saint-Germain-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Germain-sur-Vienne Concerts et dégustations de vins Saint-Germain-sur-Vienne, 8 juillet 2023, Saint-Germain-sur-Vienne. Saint-Germain-sur-Vienne,Indre-et-Loire Profitez d’un concert dans un cadre exceptionnel tout en dégustant un bon verre de vin..

Dimanche 2023-07-08 16:00:00 fin : 2023-07-09 . 15 EUR. Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Enjoy a concert in an exceptional setting with a fine glass of wine. Disfrute de un concierto en un marco excepcional mientras saborea una copa de buen vino. Genießen Sie ein Konzert in einem außergewöhnlichen Rahmen bei einem guten Glas Wein.

Concerts et dégustations de vins Saint-Germain-sur-Vienne 2023-07-08