Leïla and the Koalas St Germain sur Ille Saint-Germain-sur-Ille Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Germain-sur-Ille

Leïla and the Koalas St Germain sur Ille, 25 mai 2019 20:30, Saint-Germain-sur-Ille. Samedi 25 mai 2019, 20h30 Sur place 8€ 06 43 82 77 35 Musique folk Nourrie du folk, des racines du gospel, de la country et de la soul, Leila Chevrollier-Aissaoui a composé une musique enthousiasmante et jubilatoire, colorée, métissée, solaire… Les histoires qu’elle raconte viennent toucher au cœur, et sa voix profonde et chaleureuse, réveille des émotions universelles. Avec ses Koalas : Paul Manoeuvrier et Guillaume Jurkiewicz, Leïla vous propose un voyage assuré de l’autre côté de l’Atlantique. St Germain sur Ille St Germain sur Ille 35250 Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine samedi 25 mai 2019 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-sur-Ille Autres Lieu St Germain sur Ille Adresse St Germain sur Ille Ville Saint-Germain-sur-Ille lieuville St Germain sur Ille Saint-Germain-sur-Ille Departement Ille-et-Vilaine

St Germain sur Ille Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-sur-ille/

Leïla and the Koalas St Germain sur Ille 2019-05-25 was last modified: by Leïla and the Koalas St Germain sur Ille St Germain sur Ille 25 mai 2019 20:30 Saint-Germain-sur-Ille St Germain sur Ille Saint-Germain-sur-Ille

Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine