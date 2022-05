MacDonnell Trio A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Germain-sur-Ille

MacDonnell Trio A bord de la Péniche Spectacle, 16 mai 2020 20:30, Saint-Germain-sur-Ille. Samedi 16 mai 2020, 20h30 Sur place Tarif plein : 12 € ; Tarif réduit : 10 € 06 43 82 77 35 Musique du monde – Irlande Michael, le père, nourrit ses deux fils Simon et Kevin d’un mélange de balades folk et de bluegrass, de chansons universelles nous racontant l’histoire des peuples et des migrations. Au son du banjo, de la mandoline, cette trinité musicale révèle un véritable gospel irlandais. Avec leurs trois voix exceptionnelles et leur double culture franco-Irlandaise, le McDonnell Trio propose un voyage nourri de musique irlandaise bien sûr, mais aussi de folksongs sans frontières…. L’ensemble avec humour, complicité et talent. En partenariat avec « le Stic » A bord de la Péniche Spectacle St germain sur ille 35250 Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine samedi 16 mai 2020 – 20h30 à 21h30 Rocaboy

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-sur-Ille Autres Lieu A bord de la Péniche Spectacle Adresse St germain sur ille Ville Saint-Germain-sur-Ille lieuville A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Departement Ille-et-Vilaine

A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-sur-ille/

MacDonnell Trio A bord de la Péniche Spectacle 2020-05-16 was last modified: by MacDonnell Trio A bord de la Péniche Spectacle A bord de la Péniche Spectacle 16 mai 2020 20:30 A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Saint-Germain-sur-Ille

Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine