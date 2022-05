« Drôle de chute » A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Germain-sur-Ille

« Drôle de chute » A bord de la Péniche Spectacle, 20 mai 2020 15:00, Saint-Germain-sur-Ille. Mercredi 20 mai 2020, 15h00 Sur place Tarif : 6 € 02 99 59 35 38 Conte Théâtral et Musical C’est l’histoire d’un Grand Père, qui en tombant d’un arbre, reste accroché à une branche par le pied !… Comme il est seul et qu’il n’y a personne à passer, il creuse dans sa mémoire et se raconte des histoires. Il a espoir d’y trouver une idée qui le sortirait de là ! Ces contes ont le goût des voyages, des saveurs d’enfance, de drôles de personnages. Le temps passe, les histoires se déroulent, la nuit approche… Appuyé sur des contes traditionnels du monde, ce spectacle interroge, avec poésie et humour, les valeurs de solidarité, de partage et d’humanisme. Spectacle conçu et interprété par Hugues Charbonneau. Pour jeune public. A bord de la Péniche Spectacle St germain sur ille 35250 Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine mercredi 20 mai 2020 – 15h00 à 16h00 P.Remond

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-sur-Ille Autres Lieu A bord de la Péniche Spectacle Adresse St germain sur ille Ville Saint-Germain-sur-Ille Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Departement Ille-et-Vilaine

A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-sur-ille/

« Drôle de chute » A bord de la Péniche Spectacle 2020-05-20 was last modified: by « Drôle de chute » A bord de la Péniche Spectacle A bord de la Péniche Spectacle 20 mai 2020 15:00 A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Saint-Germain-sur-Ille

Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine