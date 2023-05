Conviviale Dans le fil du vent 6 Route du Rozel, 1 juillet 2023, Saint-Germain-le-Gaillard.

Rassemblement sur un week-end de nombreux cerfs-volistes venant de différentes régions qui présenteront au public de nombreuses activités liées au cerf-volant et au vent, atelier de construction pour les enfants, mise en œuvre de grands cerfs-volants, initiation au pilotage, exposition d’un grand jardin du vent, animations ludiques pour les enfants.

Le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 18h avec restauration sur place..

Samedi 2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . .

6 Route du Rozel

Saint-Germain-le-Gaillard 50340 Manche Normandie



Gathering over a weekend of many kite flyers from different regions who will present to the public many activities related to kite and wind, construction workshop for children, implementation of large kites, initiation to piloting, exhibition of a large wind garden, fun activities for children.

Saturday from 2pm to 6pm, Sunday from 10am to 6pm with catering on site.

Reunión durante un fin de semana de numerosos voladores de cometas de diferentes regiones que presentarán al público numerosas actividades relacionadas con las cometas y el viento, taller de construcción para niños, realización de grandes cometas, iniciación al pilotaje, exposición de un gran jardín eólico, actividades lúdicas para los niños.

Sábado de 14.00 a 18.00 horas, domingo de 10.00 a 18.00 horas con servicio de restauración in situ.

An einem Wochenende versammeln sich zahlreiche Drachenflieger aus verschiedenen Regionen, die dem Publikum zahlreiche Aktivitäten rund um den Drachen und den Wind präsentieren: Bauworkshop für Kinder, Einsatz großer Drachen, Einführung in das Fliegen, Ausstellung eines großen Windgartens, Spielanimationen für Kinder.

Samstags von 14 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr mit Verpflegung vor Ort.

