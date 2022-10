Le festival des cabanes Saint-Germain-Laval, 13 octobre 2022, Saint-Germain-Laval.

Le festival des cabanes Vendredi 14 octobre, 00h00 Saint-Germain-Laval

Journées nationales de l’architecture

Saint-Germain-Laval 28 rue Robert Lugnier Saint-Germain-Laval 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Accès depuis l’autoroute A89, la D1, la D8 et D21

04 77 65 48 75 http://www.ccvalsaixisable.fr/ Situé dans un territoire rural, la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable regroupe 12 communes et s’étend sur 196 km².

LE FESTIVAL DES CABANES

Les 14 cabanes, construites dans des lieux choisis des Sources du lac d’Annecy et les 3 cabanes à Saint Germain Laval, sont conçues par des architectes professionnels, ou en passe de le devenir, avec comme matériau principal le bois local.

Comme chaque année, ces projets, ont fait l’objet d’un concours qui s’est déroulé du 1 Janvier au 10 Avril,

Puis d’une sélection des 17 meilleurs, effectuée par un jury d’architectes.

Pour cette 7 ème édition, il aura fallu 10 h de délibération au jury pour faire le choix entre les 170 candidatures, venues de 10 pays.

Reste la construction qui a eu lieu avant l’été. Elle a été effectuée par les architectes eux-mêmes, et aussi grâce à l’élan de solidarité des habitants qui sont de plus en plus nombreux à vouloir participer.

Ensuite ? Il ne reste plus qu’à venir les admirer … du 2 Juillet au 15 Novembre aux sources du lac d’Annecy et à Saint germain Laval.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T00:00:00+02:00

2022-10-14T23:59:00+02:00

Le Festival des Cabanes