Atelier Cocktail de la Distillerie Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade

Atelier Cocktail de la Distillerie Pagès Avenue René Descartes, 7 juillet 2023, Saint-Germain-Laprade. Atelier de préparation et de création de cocktails..

2023-07-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Avenue René Descartes Distillerie de la Verveine du Velay Pagès

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop of preparation and creation of cocktails. Taller de preparación y creación de cócteles. Workshop zur Zubereitung und Kreation von Cocktails. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Autres Lieu Avenue René Descartes Adresse Avenue René Descartes Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Ville Saint-Germain-Laprade Departement Haute-Loire Lieu Ville Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade

Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-laprade/

Atelier Cocktail de la Distillerie Pagès Avenue René Descartes 2023-07-07 was last modified: by Atelier Cocktail de la Distillerie Pagès Avenue René Descartes Avenue René Descartes 7 juillet 2023 Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire