Visites guidées de l’Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne, 12 avril 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

De sa fondation à nos jours en passant par les combats pour la libération de Caen, découvrez le tumultueux récit de la troisième grande abbaye de Caen la mer.

Fondée XIIème siècle et aujourd’hui siège de l’Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine (IMEC), vous verrez que son histoire est intimement liée à celle de la Normandie.

Informations au 02.31.06.98.45.

Vendredi 2023-04-12 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-04 17:15:00. .

Abbaye d’Ardenne

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



From its foundation to the present day, through the battles for the liberation of Caen, discover the tumultuous story of the third great abbey of Caen la mer.

Founded in the 12th century and now the headquarters of the Institute of Contemporary Publishing (IMEC), you will see that its history is intimately linked to that of Normandy.

For more information, call 02.31.06.98.45

Desde su fundación hasta nuestros días, pasando por las batallas por la liberación de Caen, descubra la tumultuosa historia de la tercera gran abadía de Caen la mer.

Fundada en el siglo XII y hoy sede del Instituto de la Memoria de la Edición Contemporánea (IMEC), comprobará que su historia está estrechamente ligada a la de Normandía.

Para más información, llame al 02.31.06.98.45

Von der Gründung über die Kämpfe zur Befreiung Caens bis hin zur Gegenwart: Entdecken Sie die turbulente Geschichte der dritten großen Abtei in Caen la mer.

Jahrhundert gegründet und heute Sitz des Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine (IMEC), werden Sie sehen, dass ihre Geschichte eng mit der der Normandie verknüpft ist.

Informationen unter 02.31.06.98.45

