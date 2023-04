Soirée brasero party 404 Route de Mons, 8 juillet 2023, Saint-Germain-et-Mons.

Une soirée « brasero » autour d’un marché gourmand, à partir de 19h.

Lors de la soirée, il y aura le groupe de banda : In vino veritas banda, qui jouera de 20h30 à 23h30.

La réservation est obligatoire, 200 personnes maximum autorisées.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*.

404 Route de Mons

Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An evening « brazier » around a gourmet market, starting at 7pm.

During the evening, there will be the banda group: In vino veritas banda, which will play from 20:30 to 23:30.

Reservation is mandatory, 200 people maximum allowed.

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation*

Un « brasero » nocturno en torno a un mercado gourmet, a partir de las 19.00 horas.

Durante la velada, estará el grupo de banda: In vino veritas banda, que tocará de 20.30 a 23.30 h.

Reserva obligatoria, máximo 200 personas.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

Ein « Brasero »-Abend rund um einen Gourmetmarkt, ab 19 Uhr.

Bei der Abendveranstaltung tritt die Banda-Gruppe auf: In vino veritas banda, die von 20:30 bis 23:30 Uhr spielt.

Eine Reservierung ist erforderlich, maximal 200 Personen sind zugelassen.

*Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden*

Mise à jour le 2023-04-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides