Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 10h00 à 17h00. Fermeture les 01/01, 01/05 et 25/12. Ouverture des salles à 50% en raison de travaux -> le tarif réduit s’applique.Le billet est valable deux ans à compter de la date d’achat.Gratuit pour les moins de 26 ans, les chômeurs, les personnes bénéficiant des minimas sociaux (RSA, ASS, minimum vieillesse), les étudiants en Histoire de l’art, les personnes handicapées et les mutilés de guerre.Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois. Tarif groupe de 20 à 100 personnes: au-delà, nous consulter.FRUn des plus grands musées d’archéologie en Europe. Un site riche de son histoire.Le château de Saint-Germain-en-Laye fut une ancienne résidence royale et lieu de naissance dedifférents souverains. Restauré par Eugène Millet à partir de 1862 à l’initiative de Napoléon III, il abritedésormais le Musée des Antiquités nationales, devenu musée d’Archéologie nationale en 2005.Etablissement de référence pour l’archéologie, le musée présente des collections archéologiques deniveau international retraçant la vie des hommes sur le territoire de France des origines à l’an 1000,du monde paléolithique aux temps mérovingiens.Jouxtant le château, le Domaine national offre un exceptionnel belvédère sur l’Île-de-France. A 30minutes de Paris, il propose 45 ha de jardins et une terrasse de 1945 mètres de long dessinée par AndréLe Nôtre. ENOne of the largest archaeological museums in Europe. A site rich in history.The castle at Saint-Germain-en-Laye was a former royal residence and the birthplace of numerousmembers of the royal family. Restored by Eugène Millet starting in 1862 by order of Napoleon III, itbecame home to the Musée des Antiquités Nationales, which in turn became the Musée d’ArchéologieNationale in 2005.As an archaeological institution of some importance, the museum displays internationally significantarchaeological collections tracing human life in France from its origins to the year 1000, coveringeverything from the Palaeolithic era to the Merovingian times.Neighbouring the castle, the Domaine National offers an exceptional panoramic viewpoint over theÎle-de-France. Just 30 minutes from Paris, it offers 45 hectares of gardens and terrace designed byAndré Le Nôtre spanning 1945 metres in length. Musées SCN – RMN Musées SCN – RMN

Musée d’Archéologie Nationale SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Château – Place Charles de Gaulle Yvelines

