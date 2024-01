Printemps des Poètes – Rencontre avec Pascal Boulanger Médiathèque Saint-Germain-en-Coglès, jeudi 21 mars 2024.

Printemps des Poètes – Rencontre avec Pascal Boulanger Médiathèque Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21 22:00:00

Né en 1957, Pascal Boulanger a vécu et travaillé comme bibliothécaire en banlieue parisienne avant d’arriver il y a quelques années à Bazouges la Pérouse.

Il se lance dans l’écriture poétique dès les années 80 avec une prose marquée par la poésie de Rimbaud et Paul Claudel.

Passionné de la poésie sous toutes ses formes, il est aussi auteur d’essais, d’études et d’entretiens qui font la part belle à ses interrogations sur la poésie contemporaine.

Le Pôle vous invite à découvrir cet artiste à l’occasion d’un échange en médiathèque.

Evénement en partenariat avec le réseau des médiathèques de Couesnon Marches de Bretagne.

Entrée en participation libre.

.

Médiathèque 3 Place de la Mairie

Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne poleartistiqueetculturel@gmail.com



L’événement Printemps des Poètes – Rencontre avec Pascal Boulanger Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne