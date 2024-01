CONTES ET RENCONTRES – QUAND LE DIABLE SE GRATTE L’OREILLE – FREDERIQUE LANAURE Saint-Germain-du-Teil, jeudi 15 février 2024.

Saint-Germain-du-Teil Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15

Quand le diable se gratte l’oreille…

contes du Livradois et du reste de l’Auvergne

elle conte pour nous…..

D’abord comédienne professionnelle, notamment au sein du Théâtre des Guetteurs d’Ombre spécialisé dans la lecture-spectacle, Frédérique Lanaure s’est peu à peu dirigée vers l’art du conte, qui devient son activité principale en 2009. Elle explore l’art de raconter pour tous les âges et conte des récits issus de la tradition orale d’ici et d’ailleurs, avec le corps et la voix comme seuls instruments. Oscillant entre fragilité et espièglerie, elle aime les univers brinquebalants, les personnages hauts en couleur, les histoires truculentes ou qui font frissonner ! Et ce qu’elle préfère, c’est ce moment vertigineux, ce point de bascule où l’on ne sait plus si on est en train de rire ou de pleurer…

Depuis plusieurs années, Frédérique a entrepris de partir en exploration au cœur du répertoire de la tradition orale auvergnate. En 2018, une série de rencontres avec les résidents de l’EHPAD d’Ambert lui a permis de se focaliser sur le territoire qu’elle habite : le Livradois et elle s’est plongée dans diverses collectes réalisées sur le terrain. En y mêlant anecdotes du quotidien et « expressions du terroir » offertes par les personnes âgées, elle a pu tisser un voyage côté soleil levant de cette terre d’eau et de feu, entre profondes forêts et montagnes noires. Hommes-loups et dracs insaisissables, curés naïfs et dentellières bavardes, guérisseurs incroyables et ogresses insatiables, ce pays est riche de légendes, facéties et étranges merveilles. Sans parler de ses chants et de ses devinettes!

Verre de l’amitié après le spectacle – Réservation au 06 83 03 17 53

Spectacle co-accueilli avec le Foyer de St-Germain-du-Teil

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-03