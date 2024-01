MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-GERMAIN DU TEIL – FOYER RURAL Saint-Germain-du-Teil, dimanche 8 décembre 2024.

Début : 2024-12-08 10:00:00

fin : 2024-12-08

Rendez vous à la salle des fêtes de 10h à 17h30 pour le Marché de Noël avec producteurs locaux, artisans, gourmandises, idées cadeaux, décorations, … Buvette et restauration sur place. Vin et chocolat chaud.

Tombola de Noël (profits reversés au Téléthon), maquillage pour enfant et la visite du Père Noël.

Salle des fêtes

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie



