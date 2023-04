Châteaux en fête – Saint-Germain-du-Salembre Château de Saint-Germain-du-Salembre, 15 avril 2023, Saint-Germain-du-Salembre.

DÎNER PRINTANIER PRIVÉ AUX CHANDELLES

Dîner printanier privé aux chandelles en table à partager avec le propriétaire, dans la salle des gardes du château avec feux de cheminée.

Menu fixe.

Tarif à venir

Cette animation est prévue en intérieur.

Jusqu’à 24 couverts environ

Réservation obligatoire (pas d’accès sans réservation préalable) en ligne à https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-saint-germain-du-salembre

La réservation pour chaque week-end cesse au milieu de semaine..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-16 . .

Château de Saint-Germain-du-Salembre Le bourg – 15 route de St-Astier

Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PRIVATE SPRING CANDLELIGHT DINNER

Private spring dinner by candlelight at a table to be shared with the owner, in the guard room of the castle with fireplace.

Fixed menu.

Rate to come

This animation is planned indoors.

Up to 24 people approximately

Reservation required (no access without prior reservation) online at https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-saint-germain-du-salembre

Reservation for each weekend ends in the middle of the week.

CENA PRIVADA DE PRIMAVERA A LA LUZ DE LAS VELAS

Cena privada de primavera a la luz de las velas en una mesa a compartir con el propietario, en la sala de guardia del castillo con chimenea.

Menú fijo.

Precio por anunciar

Este evento está previsto en el interior.

Hasta 24 personas aproximadamente

Reserva obligatoria (no se puede acceder sin reserva previa) en línea en https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-saint-germain-du-salembre

Las reservas para cada fin de semana finalizan a mediados de semana.

PRIVATES FRÜHLINGSDINNER BEI KERZENSCHEIN

Privates Frühlingsdinner bei Kerzenschein am gemeinsamen Tisch mit dem Eigentümer im Wachsaal des Schlosses mit Kaminfeuer.

Festes Menü.

Preis wird noch bekannt gegeben

Diese Animation ist für Innenräume vorgesehen.

Bis zu ca. 24 Gedecke

Reservierung erforderlich (kein Zutritt ohne vorherige Reservierung) online unter https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-saint-germain-du-salembre

Die Reservierung für jedes Wochenende endet in der Mitte der Woche.

Mise à jour le 2023-04-07 par Groupe CDT 24