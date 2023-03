Saint-Germain-du-Puy, son Histoire et son Patrimoine Saint-Germain-du-Puy BIT MEHUN SUR YEVRE Saint-Germain-du-Puy Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Germain-du-Puy, son Histoire et son Patrimoine, 10 mars 2023, Saint-Germain-du-Puy

2023-03-10 18:00:00

Cher Saint-Germain-du-Puy Au cours de cette réunion d’information, venez découvrir l’histoire de la colonie du Val d’Yèvre entre autres choses… Les Amis du Patrimoine de Saint-Germain-du-Puy vous invitent à venir découvrir le patrimoine et l’histoire de cette ville. apsg18390@gmail.com +33 6 71 30 79 72 APSG

