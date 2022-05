Village Solidare Salle du pinel & Duguesclin Saint-Germain-du-Pinel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Village Solidare Salle du pinel & Duguesclin, 24 novembre 2019 10:00, Saint-Germain-du-Pinel. Dimanche 24 novembre 2019, 10h00 Sur place entrée libre et gratuite La porte à tiroirs invite de nouveaux acteurs pour un Village Solidaire tout en couleurs ! Au programme : ateliers zéro déchet, jeux coopératifs, zone de gratuité, échanges et gourmandises. Pour sa troisième édition, La porte à tiroirs invite de nouveaux acteurs pour un Village Solidaire tout en couleurs ! Au programme : ateliers zéro déchet, jeux coopératifs, zone de gratuité, échanges et gourmandises. À un mois des fêtes de fin d’années, venez résister aux sirènes de la surconsommation. Rendez-vous aux salles du Pinel et Duguesclin, dans le bâtiment de la mairie ! Salle du pinel & Duguesclin 1 rue de la mairie 35370 Saint germain du pinel 35370 Saint-Germain-du-Pinel Ille-et-Vilaine dimanche 24 novembre 2019 – 10h00 à 17h00

