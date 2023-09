Condé Côté Scène : spectacle « Fantasie Minoir » par le Centre Chorégraphie National de Caen Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie, 13 janvier 2024, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Dans le cadre de Condé Côté Scène , le Centre Chorégraphie National de Caen vous propose le spetacle « Fantasie Minoir », le samedi 13 janvier 2024 à 20 h30, salle polyvalente de Saint Germain du Crioult.

Voi­ci deux dan­seurs qui s’emparent de la scène comme on conquiert un espace lais­sé vacant. Dans toute leur pesan­teur, ils assument la contra­dic­tion face aux sug­ges­tions de la musique, dont les notes vire­voltent : atti­tudes de mau­vais gar­çons, le dos cour­bés, les cuisses écar­tées… Les corps ne s’en laissent pas conter. Pour autant, il en fau­dra peu pour que la légè­re­té de la Fan­tai­sie en fa mineur de Schu­bert devienne un ter­rain de jeu pour ces deux inter­prètes rom­pus aux danses urbaines. Attra­per la pul­sa­tion en tres­saille­ments d’épaules ou de jambes, mais aus­si se lan­cer dans un pas de deux aus­si fra­ter­nel que com­pé­ti­tif, tout en por­tés, en glis­sés, en piqués et en pointes détour­nées… Avec le cho­ré­graphe Mar­co da Sil­va Fer­rei­ra, le poids des corps, le poids de la musique et le poids des codes clas­siques ou hip hop s’envolent pour offrir des varia­tions inédites, et inven­ter un nou­vel espace de par­tage ouvert aux sen­si­bi­li­tés. De ten­ta­tives fra­giles en absur­di­tés vir­tuoses, une autre vision de la grâce.

Sur réservation au 02.31.69.41.16.

2024-01-13 21:20:00 fin : 2024-01-13 22:20:00. .

Saint-Germain-du-Crioult Salle polyvalente

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



As part of Condé Côté Scène, the Centre Chorégraphie National de Caen presents the show « Fantasie Minoir », on Saturday January 13, 2024 at 8:30 pm, salle polyvalente, Saint Germain du Crioult.

Two dancers take to the stage like conquering a vacant space. In all their heaviness, they assume the contradiction to the suggestions of the music, whose notes twirl: bad-boy attitudes, bent backs, spread thighs? The bodies don’t let themselves be fooled. However, it doesn’t take much for the lightness of Schubert’s Fantaisie in F minor to become a playground for these two performers, who are well-versed in urban dance. Catching the pulse with twitching shoulders and legs, they launch into a pas de deux that is as fraternal as it is competitive, all portés, glissés, piqués and pointés détournements? With choreographer Marco da Silva Ferreira, the weight of bodies, the weight of music and the weight of classical or hip hop codes are lifted to offer new variations, and invent a new space for sharing, open to all sensibilities. From fragile attempts to virtuoso absurdities, another vision of grace.

Book on 02.31.69.41.16

En el marco del festival Condé Côté Scène, el Centre Chorégraphie National de Caen pondrá en escena « Fantasie Minoir » el sábado 13 de enero de 2024 a las 20:30 horas en la Sala Polivalente de Saint Germain du Crioult.

Se trata de dos bailarines que suben al escenario como si conquistaran un espacio vacío. En toda su pesadez, asumen la contradicción con las sugerencias de la música, cuyas notas giran: actitudes de chicos malos, espaldas dobladas, muslos abiertos? Los cuerpos no se dan por aludidos. Sin embargo, no hace falta mucho para que la ligereza de la Fantaisie en fa menor de Schubert se convierta en un terreno de juego para estos dos intérpretes versados en danza urbana. Agarrando el ritmo con los hombros y las piernas crispadas, se lanzan también a un pas de deux tan fraternal como competitivo, todo portés, glissés, piqués y puntas desviadas.. Con el coreógrafo Marco da Silva Ferreira, el peso del cuerpo, el peso de la música y el peso de los códigos clásicos o del hip hop se levantan para ofrecer nuevas variaciones, e inventar un nuevo espacio de intercambio abierto a todas las sensibilidades. De las tentativas frágiles a los absurdos virtuosos, otra visión de la gracia.

Reserva obligatoria en el 02.31.69.41.16

Im Rahmen von Condé Côté Scène bietet Ihnen das Centre Chorégraphie National de Caen am Samstag, den 13. Januar 2024 um 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Saint Germain du Crioult das Stück « Fantasie Minoir » an.

Zwei Tänzer erobern die Bühne, wie man einen freien Raum erobert. In all ihrer Schwere nehmen sie den Widerspruch zu den Vorschlägen der Musik an, deren Noten flirren: Haltungen wie böse Buben, mit gebeugtem Rücken, gespreizten Schenkeln? Die Körper lassen sich nichts anmerken. Dennoch braucht es nicht viel, damit die Leichtigkeit von Schuberts f-Moll-Fantasie zu einem Spielplatz für diese beiden in urbanen Tänzen erfahrenen Interpreten wird. Sie fangen den Puls mit zuckenden Schultern oder Beinen auf, aber sie stürzen sich auch in einen Pas de deux, der ebenso brüderlich wie kompetitiv ist, mit Hebungen, Rutschpartien, Sturzflügen und abgewandelten Spitzen? Mit dem Choreografen Marco da Silva Ferreira werden das Gewicht der Körper, das Gewicht der Musik und das Gewicht der klassischen oder Hip-Hop-Codes weggenommen, um neue Variationen zu bieten und einen neuen Raum des Austauschs zu erfinden, der allen Empfindlichkeiten offen steht. Von zerbrechlichen Versuchen bis hin zu virtuosen Absurditäten, eine andere Vision der Gnade.

Auf Reservierung unter 02.31.69.41.16

