Concert de Noel à Saint-Germain-du-Crioult Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie, 15 décembre 2023 20:30, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Le comité des fêtes de Saint-Germain-du-Crioult en partenariat avec l’école de musique de Vassy-Condé vous propose un concert des Chorales La Clé des Chants et Chœur du Bocage.

La représentation aura lieu le vendredi 15 décembre à 20h30 en la salle des fêtes de Saint-Germain-du-Crioult.

Entrée libre.

Saint-Germain-du-Crioult Salle des fêtes

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



The Saint-Germain-du-Crioult festival committee, in partnership with the Vassy-Condé music school, presents a concert by the La Clé des Chants and Ch?ur du Bocage choirs.

The performance will take place on Friday December 15 at 8:30 pm in the Saint-Germain-du-Crioult village hall.

Free admission

El comité de fiestas de Saint-Germain-du-Crioult, en colaboración con la escuela de música de Vassy-Condé, organiza un concierto de los coros La Clé des Chants y Ch?ur du Bocage.

La actuación tendrá lugar el viernes 15 de diciembre a las 20.30 horas en la sala de fiestas de Saint-Germain-du-Crioult.

Entrada gratuita

Das Festkomitee von Saint-Germain-du-Crioult bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Musikschule von Vassy-Condé ein Konzert der Chöre La Clé des Chants und Ch?ur du Bocage an.

Die Aufführung findet am Freitag, den 15. Dezember um 20:30 Uhr im Festsaal von Saint-Germain-du-Crioult statt.

Freier Eintritt

