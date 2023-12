Noël à Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air, 17 décembre 2023 10:00, Saint-Germain-du-Bel-Air.

Saint-Germain-du-Bel-Air,Lot

Des animations gratuites pour les petits et les grands, pour se retrouver et profiter de la Magie de Noël!.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 13:00:00. .

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie



Free entertainment for young and old, to get together and enjoy the magic of Christmas!

Entretenimiento gratuito para grandes y pequeños, ¡para reunirse y disfrutar de la magia de la Navidad!

Kostenlose Veranstaltungen für Groß und Klein, um sich zu treffen und den Weihnachtszauber zu genießen!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Gourdon