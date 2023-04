»De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là » : une Journée Autour de l’Eau étang, 29 juillet 2023, Saint-Germain-du-Bel-Air.

C’est une journée « Autour de l’Eau » : vernissage , « Moby Dick » et marché gourmand sont au rendez-vous..

2023-07-29 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-29 . .

étang

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie



It’s a day « Around the Water »: vernissage, « Moby Dick » and gourmet market are on the agenda.

Es un día « alrededor del agua »: un vernissage, « Moby Dick » y un mercado gourmet están en el orden del día.

Es ist ein Tag « Rund ums Wasser »: Vernissage , « Moby Dick » und ein Gourmetmarkt stehen auf dem Programm.

