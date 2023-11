Marché de Noël à Saint-Germain-d’Esteuil Saint-Germain-d’Esteuil, 25 novembre 2023, Saint-Germain-d'Esteuil.

Saint-Germain-d’Esteuil,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La commune de Saint-Germain-d’Esteuil organise son marché de Noël en face de la mairie, en présence d’artisans et de producteurs.

Buvette avec vin et chocolat chaud sur place.

Paëlla sur place ou à emporter..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 21:00:00. EUR.

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

The commune of Saint-Germain-d’Esteuil organizes its Christmas market in front of the town hall, with craftsmen and producers.

Refreshment bar with wine and hot chocolate.

Paëlla to eat in or take away.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

El municipio de Saint-Germain-d’Esteuil celebra su mercado de Navidad frente al ayuntamiento, con artesanos y productores.

Bar con vino y chocolate caliente.

Paëlla para comer en casa o para llevar.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die Gemeinde Saint-Germain-d’Esteuil organisiert ihren Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus, auf dem Handwerker und Produzenten vertreten sind.

Getränkestand mit Wein und heißer Schokolade vor Ort.

Paëlla vor Ort oder zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Médoc-Vignoble