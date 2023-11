Loto à Saint-Germain-d’Esteuil Saint-Germain-d’Esteuil, 17 novembre 2023, Saint-Germain-d'Esteuil.

Saint-Germain-d’Esteuil,Gironde

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Le Comité des Fêtes organise son super loto.

Petite restauration sur place..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you :

The Comité des Fêtes organizes its super loto.

Snacks on site.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

El Comité des Fêtes organiza su super lotería.

Comidas ligeras disponibles in situ.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-Vignoble informiert Sie :

Das Festkomitee organisiert sein Superlotto.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Médoc-Vignoble