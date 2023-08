Transhumance Médocaine Saint-Germain-d’Esteuil, 9 septembre 2023, Saint-Germain-d'Esteuil.

Saint-Germain-d’Esteuil,Gironde

Faites un bout de chemin à la vitesse du troupeau a travers les pins et la campagne.

Pour la 5ème année, départ du Parc Photovoltaïque « Les Lacs Médocains » à d’Hourtin à 7h30 le samedi matin pour arriver à St Germain d’Esteuil vers 15h/16h. ( 21 km)

Pique nique à sortir du sac en chemin.

A partir de 19h : Marché gourmand ouvert à tous sur le stade de St-Germain-d’Esteuil

– Grillades des Eleveurs Girondins

– Vins du château CaASTERA

– Fromage de Brebis de Cédric PEREZ

– Miel de Mr BUNEL

– Confiture de EARL LOBET

– Buvette

Départ le dimanche matin vers 8h30 du château Castéra avec le troupeau et Cédric le berger pour se rendre à l’Abbaye d’Ordonnac. (6 km).

Saint-Germain-d'Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ride at herd speed through the pines and countryside.

For the 5th year, departure from the Parc Photovoltaïque « Les Lacs Médocains » in d’Hourtin at 7.30 am on Saturday morning, arriving in St Germain d’Esteuil around 3/16 pm. ( 21 km)

Picnic on the way.

From 7pm: Gourmet market open to all on the St-Germain-d’Esteuil stadium

– Grilled meats from Eleveurs Girondins

– Wines from Château CaASTERA

– Sheep’s milk cheese from Cédric PEREZ

– Honey from Mr BUNEL

– Jam from EARL LOBET

– Refreshment bar

Departure on Sunday morning at 8:30 from Château Castéra with the flock and Cédric the shepherd to the Abbaye d’Ordonnac. (6 km)

Cabalgue a velocidad de rebaño a través de los pinos y el campo.

Por 5º año, salida desde el Parque Fotovoltaico « Les Lacs Médocains » en d’Hourtin a las 7h30 de la mañana del sábado, llegada a St Germain d’Esteuil hacia las 15h00 o 16h00. ( 21 km)

Picnic por el camino.

A partir de las 19 h: Mercado gastronómico abierto a todos en el estadio de St Germain d’Esteuil

– Carnes a la parrilla de los criadores del Girondins

– Vinos del Château Caastera

– Quesos de oveja de Cédric PEREZ

– Miel del Sr. BUNEL

– Mermelada de EARL LOBET

– Bar de refrescos

Salida el domingo por la mañana hacia las 8h30 del castillo de Castéra con el rebaño y el pastor Cédric para ir a la abadía de Ordonnac. (6 km)

Machen Sie ein Stück des Weges in der Geschwindigkeit der Herde durch die Kiefern und die Landschaft.

Im fünften Jahr starten Sie am Samstagmorgen um 7:30 Uhr vom Parc Photovoltaïque « Les Lacs Médocains » in d’Hourtin und kommen gegen 15:00/16:00 Uhr in St Germain d’Esteuil an. ( 21 km)

Picknick, das Sie unterwegs aus der Tasche nehmen können.

Ab 19 Uhr: Gourmet-Markt für alle auf dem Stadion von St-Germain-d’Esteuil

– Grillspezialitäten der Züchter aus der Gironde

– Weine von Schloss CaASTERA

– Schafskäse von Cédric PEREZ

– Honig von Herrn BUNEL

– Konfitüre von EARL LOBET

– Getränkestand

Abfahrt am Sonntagmorgen gegen 8:30 Uhr vom Schloss Castéra mit der Herde und Cédric, dem Schäfer, zur Abtei von Ordonnac. (6 km)

