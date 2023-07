Exposition d’été Hag’Artistes Saint Germain des Vaux La Hague, 31 juillet 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Seconde exposition de l’année 2023 des œuvres réalisées par les artistes de l’association Hag’Artistes, qui vient en complément de celle d’avril, présentant au public un nouvel aspect de la créativité de l’association.

RDV à Chapelle Notre-Dame de Saint Germain des Vaux..

Vendredi 2023-07-31 14:30:00 fin : 2023-08-13 18:00:00. .

Saint Germain des Vaux

La Hague 50440 Manche Normandie



Second exhibition of the year 2023 of works created by the artists of the Hag’Artistes association, complementing the one held in April, introducing the public to a new aspect of the association’s creativity.

RDV at Chapelle Notre-Dame de Saint Germain des Vaux.

Segunda exposición del año 2023 de obras creadas por los artistas de la asociación Hag’Artistes, complementaria de la del mes de abril, que presenta al público un nuevo aspecto de la creatividad de la asociación.

RDV en la Chapelle Notre-Dame de Saint Germain des Vaux.

Zweite Ausstellung im Jahr 2023 mit Werken von Künstlern des Vereins Hag’Artistes, die die Ausstellung vom April ergänzt und der Öffentlichkeit einen neuen Aspekt der Kreativität des Vereins präsentiert.

RDV in der Kapelle Notre-Dame de Saint Germain des Vaux.

