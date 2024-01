ENQUETE D’AMOUR A SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-GERMAIN-DES-PRES Paris, 23 février 2024, Paris.

VISITES SPECTACLES – ENQUETE D’AMOUR A SAINT-GERMAIN-DES-PRES Merci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite. Découvrez les indices d’une terrible et romantique malédiction amoureuse, entre swing, jazz et vieux manuscrits…Saint-Germain regorge de secrets… Dont une terrible et romantique malédiction amoureuse !En effet, de génération en génération se perpétue une étrange tradition chez les femmes Leguillot. Elles trahissenttoutes l’amour de leur vie !Pourquoi Héloïse, «guide» à Saint-Germain, voit-elle sa mère quitter son père durant son enfance ? Pourquoi sa grand-mère, grande amie de Boris Vian, met fin à une si belle relation brutalement?? Y-a-t-il un lien entre la mort d’Eugène Delacroix et sa jeune et toujours dévouée Jenny Leguillot??Du mouvementé XXIe siècle à l’énigmatique Moyen-Âge, en passant par les révolutions féministes muettes de la Grande Terreur et le swing dansant des 40’s, récoltez les indices, et résolvez le mystère Leguillot.Animée par une comédienne professionnelle en costumes (il y en aura plusieurs !)Informations complémentaires :• Tous les dimanches à 11H00.• Langue : français.• Durée : 2 heures.• Visite-enquête recommandée à partir de 8 ans.• Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 14.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 14:30

SAINT-GERMAIN-DES-PRES 4 PLACE SAINT-GERMAIN-DES-PRES 75006 Paris 75