Bal Trad Salle Espace’Sioule, 24 juin 2023, Saint-Germain-de-Salles.

Découvrez l’école de musique communautaire autour des concerts des différentes classes des sites de St Pourçain, Gannat et Chantelle.

Bal trad avec l’Embrase, les élèves du département trad de Nevers et de Gannat.

2023-06-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Salle Espace’Sioule

Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the community music school around the concerts of the different classes of the sites of St Pourçain, Gannat and Chantelle.

Trad ball with the Embrase, the students of the trad department of Nevers and Gannat

Descubra la escuela de música comunitaria con conciertos de las diferentes clases de los centros de St Pourçain, Gannat y Chantelle.

Baile de trad con l’Embrase, los alumnos del departamento de trad de Nevers y Gannat

Entdecken Sie die gemeinschaftliche Musikschule rund um die Konzerte der verschiedenen Klassen der Standorte St Pourçain, Gannat und Chantelle.

Trad-Ball mit L’Embrase, Schülern der Trad-Abteilung aus Nevers und Gannat

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme Val de Sioule