Concert – Classic rock covers Salle des fêtes, 12 mai 2023, Saint-Germain-de-Martigny.

A l’occasion du 1er marché des producteurs et artisans, un concert est organisé « Classic rock covers ». Groupe de musiciens et producteurs programmés dans les salles les plus prestigieuses comme l’Olympia..

2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

Salle des fêtes

Saint-Germain-de-Martigny 61560 Orne Normandie



On the occasion of the 1st market of producers and craftsmen, a concert is organized « Classic rock covers ». Group of musicians and producers programmed in the most prestigious halls like the Olympia.

Con motivo del 1er mercado de productores y artesanos, se organiza el concierto « Classic rock covers ». Un grupo de músicos y productores programan en los locales más prestigiosos, como el Olympia.

Anlässlich des 1. Bauern- und Handwerkermarkts wird ein Konzert organisiert: « Classic rock covers ». Gruppe von Musikern und Produzenten, die in den renommiertesten Sälen wie dem Olympia auf dem Programm stehen.

Mise à jour le 2023-05-01 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme