2023-06-03 16:00:00 – 2023-06-03 16:45:00

Un spectacle itinérant, constitué de portraits qui mêlent histoires rythmées et musicales, chansons, et informations sur les essences d'arbres rencontrées. Spectacle hybride, une forme poétique et artistique toujours réinventée qui véhicule beaucoup de savoirs. Les spectateurs redécouvrent leur environnement et changent de regard sur la nature qui les entoure quotidiennement. La proximité réelle des arbres permet de les aborder avec tous les sens, de toucher les feuilles, l'écorce, de les respirer… éduquer sa perception pour pouvoir mieux les identifier en se souvenant du récit. La promenade pose une attitude d'écoute et d'attention, oublier les écrans pour se connecter à nos racines profondes, au temps de l'arbre.

