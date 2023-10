ARRÊTE, JE VOIS LA PAROLE QUI CIRCULE DANS TES YEUX – CIE HORS D’ELLES Saint-Germain-de-Calberte, 9 mars 2024, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Une folle traversée du langage sur la parole brute, celle où l’on se risque, où l’émotion déborde, où la langue fourche dans les lapsus qui nous révèlent. Cette réjouissante divagation autour de ce que parler veut dire et de la manière dont on l’expr….

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . EUR.

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



A crazy journey through language, based on raw speech, where we risk ourselves, where emotion overflows, where the tongue forks in the slips of the tongue that reveal us. This delightful ramble on what it means to speak, and how we express it…

Un alocado viaje a través del lenguaje, basado en el habla cruda, donde asumimos riesgos, donde las emociones se desbordan, donde la lengua se bifurca en los lapsus que nos revelan. Esta deliciosa divagación sobre lo que significa hablar y cómo lo expresamos es una auténtica delicia…

In diesem Buch geht es um eine verrückte Reise durch die Sprache, in der es um die rohe Rede geht, in der man Risiken eingeht, in der die Emotionen überlaufen, in der die Zunge sich in Versprecher verwickelt, die uns enthüllen. Der Film erzählt von der Frage, was Sprechen bedeutet und wie man es ausdrückt.

